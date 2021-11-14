Карпин взял на себя вину за проигрыш России в матче с Хорватией

Карпин заявил, что результат игры был на 100 процентов его виной. Фото: скриншот Instagram

Карпин заявил, что результат игры был на 100 процентов его виной. Фото: скриншот Instagram

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что вина за поражение в матче с Хорватией лежит на нем.

После провального матча Карпин заявил, что результат игры был на 100 процентов его виной. Он считает, что россияне на уровне хорватов могут смотреться гораздо лучше. Как подчеркнул тренер, команде предстоит работать во всех направлениях.

Российская сборная проиграла Хорватии в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре. Матч завершился со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 81-й минуте российским защитником Федором Кудряшовым в свои ворота.

Таким образом, в марте 2022 года сборная России сыграет в стыковых матчах за право участвовать в групповом этапе ЧМ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Валерий Карпин останется со сборной России в стыковых матчах ЧМ.