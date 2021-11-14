Валерий Карпин останется со сборной России в стыковых матчах ЧМ

Российская сборная по футболу отыграет стыковые матчи за попадание на чемпионат мира-2022 в Катаре с тренером Валерием Карпиным.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что продление контракта с Карпиным будет осуждаться по завершении стыковых матчей. Об этом он заявил РИА Новости после поражения сборной России в матче с командой Хорватии.

По словам Дюкова, поражение было обидным. Однако он считает, что российская команда сможет пройти «стыки» в марте.

Также глава РФС считает, что в матче футболисты Хорватии быстрее приспособились к обстановке на поле, которое во втором тайме было больше подходящим «для водного поло, чем для футбола».

«Второе место — это достойный результат, но при близости выхода это обидно, конечно», — добавил Дюков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная России по футболу проиграла в заключительном матче отборочного этапа. Матч Хорватия-Россия завершился со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 81-й минуте Федором Кудряшовым в свои ворота.