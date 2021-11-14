Сборная России по футболу проиграла в заключительном матче отборочного этапа

Матч Хорватия-Россия завершился со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 81-й минуте Федором Кудряшовым в свои ворота. Таким образом, в марте 2022 года сборная России сыграет в стыковых матчах за право участвовать в групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2022, который пройдет в Катаре. В отборочном этапе Хорватия заняла 1-ое место с 23-мя очками. Россия отстала на одно очко.

Игра прошла в тяжелейших погодных условиях, ливень не прерывался на протяжении всего матча.

Игра состоялась в Хорватии, в городе Сплит, в это воскресенье, 14 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пока футболисты сборной России забивали очередной гол в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Кипром, на трибунах произошла потасовка.