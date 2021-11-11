На матче Россия — Кипр произошла потасовка — видео

На матче Россия — Кипр произошла потасовка &#8212; видео
Между футбольными фанатами произошла потасовка на "Газпром Арене". Фото: читатели Gazeta.SPb

Пока футболисты сборной России забивали очередной гол в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Кипром, на трибунах произошла потасовка.

Видео драки, случившейся в Петербурге на «Газпром Арене», показывает NVsport в четверг, 11 ноября.

Болельщики с разных секторов приблизились друг к другу. Произошла ссора. У некоторых аргументы, по всей видимости, закончились. Фанаты пустили в ход кулаки.

Однако, конфликт при помощи стюардов удалось быстро урегулировать.

Напомним, что сборная России обыграла Кипр в Петербурге на «Газпром Арене» со счетом 6:0. Голы забили Александр Ерохин, Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юная фигуристка из России стала фигуранткой секс-скандала в США. Девушку уже вернули на родину, где она продолжает тренироваться.

Газпром Арена новости СПб потасовка происшествие сборная россии по футболу


 

Новости партнеров
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На матче Россия — Кипр произошла потасовка — видео
Сборная России разгромила Кипр со счетом 6:0
Акушер Минздрава заявил о повышенном риске прерывания беременности при ковиде
В Петербурге ставят рекорды по вакцинации от коронавируса
Россия обыгрывает Кипр со счетом 4:0
На «Газпром Арене» во время матча Россия-Кипр произошла драка фанатов
На проспекте Художников иномарка лежит вверх тормашками
Петербуржцы восхитились падающими в четверг вечером звездами