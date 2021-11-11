На матче Россия — Кипр произошла потасовка — видео

Между футбольными фанатами произошла потасовка на "Газпром Арене". Фото: читатели Gazeta.SPb

Между футбольными фанатами произошла потасовка на "Газпром Арене". Фото: читатели Gazeta.SPb

Пока футболисты сборной России забивали очередной гол в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Кипром, на трибунах произошла потасовка.

Видео драки, случившейся в Петербурге на «Газпром Арене», показывает NVsport в четверг, 11 ноября.

Болельщики с разных секторов приблизились друг к другу. Произошла ссора. У некоторых аргументы, по всей видимости, закончились. Фанаты пустили в ход кулаки.

Однако, конфликт при помощи стюардов удалось быстро урегулировать.

Напомним, что сборная России обыграла Кипр в Петербурге на «Газпром Арене» со счетом 6:0. Голы забили Александр Ерохин, Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

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