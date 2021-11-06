Юная фигуристка из России стала фигуранткой секс-скандала в США

ЧП произошло на тренировке по фигурному катанию. Фото: Рixabay
Фигуристка могла подвергнуться насилию. Фото: Рixabay

Девушку уже вернули на родину, где она продолжает тренироваться.

Сегодня, 6 ноября, стало известно о сексуальном скандале в США с участием несовершеннолетней российской фигуристки. Об этом пишет USA Today.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Американский центр безопасности спорта обратил внимание на то, что 16-летняя фигуристка из России, выпускающая в парном катании, проживает в доме тренера сборной США Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс.

Подобное соседство запрещено и является нарушением статьи, согласно которой спортсмен не должен проживать в одном месте с взрослым участником, не являющимся родственником. Известно также, что тренер поселил у себя двух спортсменов старше 18 лет. Представители организации вызволили девушку, после чего она вернулась в Москву, где продолжает тренироваться.

Тогда же в отношении Саппенфилд выдвинули обвинения в эмоциональном и психологическом насилии над спортсменами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уволенная за секс-блог учительница хочет создать центр помощи по вопросам полового воспитания.

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