Уволенная за секс-блог учительница хочет создать центр помощи по вопросам полового воспитания

Уволенная из школы из-за скандала с блогом в соцсетях с тематикой 18+ преподавательница биологии Ольга Щёголева не планируют возвращаться к школьникам. Произошедшее с ней дошло до Госдумы, и теперь она намерена заняться половым просвещением в собственном центре.

На данный момент девушка занята разработкой бизнес-проекта — центр помощи семьям по вопросам полового воспитания и репродуктивного здоровья. Для него бывший педагог будет искать инвесторов. Об этом сообщает Piter.TV.

В своем центре у Щёгловой будет три направления. Она собирается обучать специалистов, которые будут рассказывать детям о половом воспитании. Также будут обучать педагогов и воспитателей, которые потом смогут распознавать социализированное насилие над детьми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рок-музыканта приговорили к девяти годам колонии за секс с подростками в Петербурге.