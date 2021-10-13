Рок-музыканта приговорили к девяти годам колонии за секс с подростками в Петербурге

В Петербурге суд отправил рок-музыканта Станислава Жигулина в колонию строгого режима за сексуальное насилие над детьми.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, Жигулина признали виновным в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, развратных действиях и семи эпизодах сексуального насилия. Приговор по делу музыканта вынес Кировский районный суд.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Мужчина свою вину признал и сотрудничал со следствием. В качестве наказания Жигулина приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Также ему запретили работать с детьми в течение 15 лет. Кроме того, музыканту придется наблюдаться у врача-психиатра (сексолога).

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