Рок-музыканта приговорили к девяти годам колонии за секс с подростками в Петербурге

Рок-музыканта приговорили к девяти годам колонии за секс с подростками в Петербурге
Приговор по делу музыканта вынес Кировский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд отправил рок-музыканта Станислава Жигулина в колонию строгого режима за сексуальное насилие над детьми.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, Жигулина признали виновным в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, развратных действиях и семи эпизодах сексуального насилия. Приговор по делу музыканта вынес Кировский районный суд.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Мужчина свою вину признал и сотрудничал со следствием. В качестве наказания Жигулина приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Также ему запретили работать с детьми в течение 15 лет. Кроме того, музыканту придется наблюдаться у врача-психиатра (сексолога).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поймали педофила, отправлявшего непристойные фото 10-летней девочке.

новости СПб педофилия приговор сексуальное насилие


 

Новости партнеров
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Под Петербургом в реке нашли пакет с останками ребенка и гирей
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Четыре года истязаний: житель Колпино переломал кости сыну свой жены и уехал в СИЗО
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рок-музыканта приговорили к девяти годам колонии за секс с подростками в ...
Поймали педофила, отправлявшего непристойные фото 10-летней девочке
Инфекционист Малышев назвал причины подъема заболеваемости COVID-19 в России
Устроивший стрельбу у школы в Москве задержан полицией
Матвиенко рассказала о разработке закона о домашнем насилии
На трассе «Скандинавия» у Выборга введут реверсивное движение
В РФПИ оценили эффективность «Спутника Лайт» против штамма «Дельта»
Контролера из Петербурга, взявшего кредит на заказное убийство жены, ...