Ошибки не исключены: россиян призвали следить за расчетом будущей пенсии

Ошибки не исключены: россиян призвали следить за расчетом будущей пенсии
Размер будущей пенсии напрямую зависит от нескольких составляющих. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

ПФР напомнил россиянам, что формирование своей будущей пенсии лучше отслеживать заранее. В противном случае по достижении пенсионного возраста они рискуют потерять немалую часть положенных средств, сообщил PensNews.

Как известно, размер будущей пенсии напрямую зависит от нескольких составляющих. На него влияют страховой стаж, «белая» зарплата и величина добровольно внесенных на накопительный счет страховых взносов. Даже если до выхода на заслуженный отдых еще далеко, следить за сведениями о главных показателях можно уже сейчас.

В Пенсионном фонде России пояснили, что узнать текущее состояние формирования пенсии очень просто. Этим занимается региональное подразделение Пенсионного фонда. Но ходить туда за получением выписки необязательно, достаточно заказать отчет на портале Госуслуг.

Также по-прежнему доступно получение актуальных данных в Пенсионном фонде и МФЦ. Туда можно прийти по предварительной записи, чтобы сэкономить время и не стоять в очередях. При обнаружении ошибок, которые не исключены, гражданин может оперативно исправить ситуацию. Для этого необходимо подавать заявление на их исправление через Госуслуги.

Заявление будет тщательно проверено сотрудниками фонда. Если факты о недостоверных сведениях ПФР подтвердятся, и в расчеты действительно закрались ошибки, в них внесут необходимые поправки. Чем раньше выявят неточности в формировании социальной выплаты по старости, тем проще их устранить.

Своевременное взаимодействие с Пенсионным фондом России выгодно всем, кто заботится о своем финансовом будущем. Оно поможет предотвратить потерю средств. Расчеты скорректируют, и к положенному сроку пенсия будет рассчитана правильно.

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Ошибки не исключены: россиян призвали следить за расчетом будущей пенсии
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