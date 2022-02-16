Петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололедице

Петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололедице
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом предупредили в МЧС по городу.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 17 февраля в Петербурге местами прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Температура воздуха в ночное время суток будет на уровне 0…+2 градусов, днем столбики термометров покажут +1…+3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».

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