Петербуржцев предупредили о сильном ветре и гололедице

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом предупредили в МЧС по городу.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 17 февраля в Петербурге местами прогнозируется усиление ветра до 17 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Температура воздуха в ночное время суток будет на уровне 0…+2 градусов, днем столбики термометров покажут +1…+3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 30 января Петербург окажется под влиянием восточной периферии очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Надя».