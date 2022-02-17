В России за сутки выявили 180 тыс. заболевших коронавирусом

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 180 622 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией во четверг, 17 февраля.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 790 гражданина России. В Москве жертвами вируса стали 85 человек, в Петербурге — 74, а в Московской области — 31.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 343 173 россиянина.

Всего в России зафиксировано 14 млн 840 тыс. 502 случая коронавирусной инфекции.

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