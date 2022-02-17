В России за сутки выявили 180 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявили 180 тыс. заболевших коронавирусом
Коронавирусная инфекция – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 180 622 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией во четверг, 17 февраля.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 790 гражданина России. В Москве жертвами вируса стали 85 человек, в Петербурге — 74, а в Московской области — 31.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 343 173 россиянина.

Всего в России зафиксировано 14 млн 840 тыс. 502 случая коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гениальный математик Сидик Афган дал прогноз до 2025 года. Он рассказал, когда «кончится» коронавирус и будет ли война.

заболевшие коронавирусом пандемия Россия рост числа заболевших


 

Новости партнеров
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили 180 тыс. заболевших коронавирусом
В Невском районе ликвидировали два притона для занятий проституцией
Учительницу школы Красносельского района заподозрили в нарушении норм ...
Медсестру, которую обвиняют в смерти 7 пациентов от бария, сбил грузовик в ...
В Ленобласти еще 1994 человека заразились коронавирусом
Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал о самочувствии после госпитализации
Британские ученые назвали самый уязвимый перед COVID-19 возраст
В Петербурге зафиксировано 9 705 новых случаев коронавируса