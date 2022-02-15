Когда «кончится» коронавирус и будет ли война: гениальный математик Сидик Афган дал прогноз до 2025 года

Для того, чтобы предсказать будущее математику необходимо составить специальную формулу, она-то и «рассказывает» ему о будущем.

Афганский философ и математик Сидик Афган способен предсказывать будущее. Ему удается выводить некую формулу, которая может точно сказать, что будет завтра, через год или даже через полвека.

Сидик объяснил, что обнаружить всепредсказывающую формулу ему удалось еще в детстве. Пользоваться ею можно и сегодня. К слову, деятели науки зачастую прибегают к его помощи. Специалисты обращаются к математику, чтобы он по своей формуле рассчитал им какие-либо события. Интересно, что Афган был в курсе того, что Барак Обама займет пост президента Соединенных Штатов Америки. Кроме этого, философ предсказывал и коронавирус, который придет в нашу жизнь на очень долгий срок.

Известный математик прибыл в студию программы «Пусть говорят», чтобы дать свой прогноз на будущее. Эксперты спросили его, чего ждать человечеству в будущем.

«Коронавирус — это оружие XXI века». До 2025 года войны не будет», — ответил Сидик.

Прогнозист объяснил, что имеет на руках всю раскладку, вплоть до 2065 года, однако озвучивать ее в эфире не станет.

Такое заявление заставило экспертов насторожиться. Сидящие в студии довольно долго пытались вникнуть в формулу эксцентричного математика и его размышления. Однако полностью понять гения никому не удалось.

В конце концов высказать свое мнение решил Бедрос Киркоров. Стоит отметить, что он был лично знаком с легендарной болгарской провидицей Вангой. Она встречалась с Киркоровым-старшим не раз. Так, Бедрос Киркоров был недоволен тем, как работает математик

«То, что он делает — это индивидуально. Своими цифрами Сидик хочет доказать что-то, но пока их понимает только он. Я не услышал ничего из того, что нужно нам. Например, про дурацкий коронавирус. Он не может сказать, когда волна закончится», — возмущенно кричал певец.

Это были далеко не все эксцентричные высказывания Киркорова.

В результате Сидик обиделся на всех в студии. Он объяснил зрителю, что произошло.

«Вы не дали мне спрогнозировать будущее. Не дали мне сложить весь ряд цифр. Скажу вам, что 2025 — поворотная точка во всем мире. Войны до 2025 года не будет», — рассказала математик.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болгарская провидица Ванга дала предсказания на 2022 год. По ее словам, опасный вирус уйдет «в никуда», кроме этого, у населения Земли будет нехватка питьевой воды.