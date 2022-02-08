Опасный вирус уйдет «в никуда» и нехватка питьевой воды: предсказания Ванги на 2022 год

Опасный вирус уйдет &#171;в никуда&#187; и нехватка питьевой воды: предсказания Ванги на 2022 год
Предсказательница Ванга. Фото: Википедия

Предсказания болгарской провидицы продолжают сбываться. Ванга заявляла, возможно, имея в виду коронавиврус, что болезнь пришла «из ниоткуда» и уйти должна точно таким же образом.

Болгарка, имеющая дар предсказания, смогла дать несколько прогнозов человечеству на 2022 год. Незадолго она уже успела поведать об угрозе нового вируса для людей и нехватке питьевой воды.

Одно из предсказаний Ванги гласит, что в текущем году России удасться стать еще ближе с Китаем, отношения стран будут еще более теплыми. Чего не скажешь о ситуации, сложившейся вокруг взаимоотношений РФ с Западом. Провидица заявила, что все станет либо еще хуже, либо же останется на том же уровне. Тут слова предсказательницы, как никогда актуальны, ведь складывающаяся в последнее время политическая напряженность между Россией и странами западного блока не может не волновать.

Ясновидящая предрекала всему миру страшную болезнь, обрушившуюся на человечество. И здесь провидица не соврала. Не сложно понять, что Ванга увидела пандемию коронавирусной инфекции. Гадательница отмечала, что в 2022 году болезнь не оставит народ в покое. По словам пророчицы, людям ничего не останется, как только принять новый жизненный уклад и подстроиться под него. Ванга предсказала, что искусственно ликвидировать коронавирус человек никак не сумеет. COVID такой вирус, который пришел «из ниоткуда» и уйти он должен точно таким же образом.

Помимо прочего, считается, болгарка говорила, что люди в 2022 году «станут богаты, но без денег в руках». Кто-то предположил, что имеется в виду скорое укрепление криптовалюты. Однако это почти невозможно, потому как Центральный банк России нацелен на борьбу с криптоэкономикой. Другие же истолковали такое предсказание иначе. Ведь это может быть знак того, что на планете резко сократится уровень использования наличных средств.

Ведунья предсказала, что в 2022 году человечество может не бояться войн или стихийных бедствий. Также прозрительница рассказала о двух датах в 2022 году, которые будут очень важными для всех: 22 февраля и весь декабрь этого года. Ведь в это время в датах сходятся пять двоек подряд. Однако, по словам нумерологов, зеркальные даты очень опасны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болгарская провидица Ванга предрекла новую пандемию, аномальную жару и сильные наводнения, которые ждут мир в 2022 году.

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