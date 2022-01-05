Жара, наводнения и новый вирус: пророчества Ванги на 2022 год

Жара, наводнения и новый вирус: пророчества Ванги на 2022 год
Предсказательница Ванга. Фото: Википедия

Болгарская провидица Ванга предрекла новую пандемию, аномальную жару и сильные наводнения, которые ждут мир в 2022 году.

Как сообщает «Московский комсомолец», первое предсказание Ванги касается коронавирусной инфекции: она никуда не денется. Более того, человечество может столкнуться с новой пандемией. Провидица говорила, что по всему миру распространится ранее неизвестный вирус из Сибири, который высвободится из вечной мерзлоты из-за глобального потепления.

Согласно второму предсказанию, Австралию и часть Азии в наступившем году ожидают сильные наводнения. В некоторых странах избыток населения приведет к острой нехватке питьевой воды.

Последнее предсказание затрагивает Индию. Есть вероятность, что в 2022-м в стране начнется аномальная жара, из-за которой погибнет урожай. Остатки посева уничтожит саранча.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученый из Греции предсказал окончание пандемии COVID-19 в феврале.

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