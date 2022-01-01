Ученый из Греции предсказал окончание пандемии COVID-19 в феврале

Ученый из Греции предсказал окончание пандемии COVID-19 в феврале
"Омикрон" может стать последним "прыжком" коронавируса, на котором пандемия завершится. Фото: unsplash

Волна заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» спадет к 20 февраля. Вероятно, это мутация COVID-19 будет последней.

Такое мнение выразил профессор Университета Аристотеля в Греции Демосфен Сарияннис, передает Newsbeast. Ученый сослался на математическую модель развития очередной волны COVID-19. Заболеваемость в Греции ставит новые рекорды в течение последней недели — в пятницу было 40,5 тысячи новых случаев. Омикрон-штамм стал преобладающим в стране.

По словам Сариянниса, рост заболеваемости будет наблюдаться до 20-22 января. В некоторые дни за сутки будут выявлять до 100 тысяч случаев.

Спад волны должен завершиться через месяц после пика, то есть в 20-х числах февраля. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3500 – 4000 случаев.

«Тогда у нас будет уже конец «омикрона», и очень большая часть нашего общества будет иметь иммунитет», — заявил Сарияннис.

Профессор также предположил, что «омикрон» может стать последним «прыжком» коронавируса, на котором пандемия завершится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что японские ученые разрабатывают вакцину от COVID, дающую пожизненный иммунитет.

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