Японские ученые разрабатывают вакцину от COVID, дающую пожизненный иммунитет

В Японии могут начать испытания вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет. Фото: pixabay

В Японии могут начать испытания вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет. Фото: pixabay

Ученые из Японии решили взять за основу вакцину против оспы.

Исследователи Токийского института медицинских наук работают на препаратом от коронавируса, способным оградить человека от данного вируса на всю жизнь. Об этом пишет издание The Japan Times.

Отмечается, что примерно в 2023 году начнутся клинические испытания лекарства.

Идея ученых из Японии в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Деятели науки считают, что такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, когда будет зарегистрирована вакцина «Конвасэл».