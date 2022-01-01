Скворцова рассказала, когда будет зарегистрирована вакцина «Конвасэл»

Скворцова рассказала, когда будет зарегистрирована вакцина &#171;Конвасэл&#187;
Производственные мощности позволят выпускать до 30 миллионов доз "Конвасэла" в год. Фото: Pixabay

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала сроки регистрации новой вакцины «Конвасэл» от коронавирусной инфекции.

Она заявила в эфире телеканала «Россия 24», что отчет о новом препарате «Конвасэл» будет подан до конца года. Такие сроки связаны с тем, что разработчикам необходимо наблюдать за теми, кто вакцинировался в конце лета — начале осени.

«Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала», — сказала глава ФМБА.

Промышленная площадка для производства вакцины уже подготовлена, она полностью соответствует самым высоким требованиям GMP. Производственные мощности позволят выпускать до 30 миллионов доз «Конвасэла» в год. Во время клинических испытаний ни один из 150 добровольцев не заболел ковидом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия готовится к новой волне COVID-19 в январе.

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