Скворцова рассказала, когда будет зарегистрирована вакцина «Конвасэл»

Производственные мощности позволят выпускать до 30 миллионов доз "Конвасэла" в год. Фото: Pixabay

Производственные мощности позволят выпускать до 30 миллионов доз "Конвасэла" в год. Фото: Pixabay

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала сроки регистрации новой вакцины «Конвасэл» от коронавирусной инфекции.

Она заявила в эфире телеканала «Россия 24», что отчет о новом препарате «Конвасэл» будет подан до конца года. Такие сроки связаны с тем, что разработчикам необходимо наблюдать за теми, кто вакцинировался в конце лета — начале осени.

«Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала», — сказала глава ФМБА.

Промышленная площадка для производства вакцины уже подготовлена, она полностью соответствует самым высоким требованиям GMP. Производственные мощности позволят выпускать до 30 миллионов доз «Конвасэла» в год. Во время клинических испытаний ни один из 150 добровольцев не заболел ковидом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия готовится к новой волне COVID-19 в январе.