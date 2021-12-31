Россия готовится к новой волне COVID-19 после в январе

По информации источников, суточная госпитализация с COVID-19 и пневмониями превысит 50 тысяч человек. Фото: pexels

По информации источников, суточная госпитализация с COVID-19 и пневмониями превысит 50 тысяч человек. Фото: pexels

Власти России ожидают наступления в начале 2022 года новой волны заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в политических кругах. Согласно данным издания, причиной нового всплеска заболеваемости станет омикрон-штамм.

Ожидается, что число ежедневно регистрируемых случаев заражения начнет расти в январе-феврале. По информации источников, суточная госпитализация с COVID-19 и пневмониями превысит 50 тысяч человек.

Источники в правительстве отметили, что вопрос возможного наступления новой волны в начале 2022 года обсуждался на заседаниях.

Официального подтверждения сведений об ухудшении эпидемиологической ситуации в России в начале нового года нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор раскрыл число заразившихся «омикроном» россиян.