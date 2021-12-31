Роспотребнадзор раскрыл число заразившихся «омикроном» россиян

В Российской Федерации при мониторинге установлено 103 случая заражения новой вариацией коронавируса.

Об этом накануне, 30 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Поповой, вся планета знает что такое омикрон вот уже почти два месяца. Несмотря на это, при плотном мониторинге, выявлено 103 случая заражения.

По словам главы Роспотребнадзора заболевшими россиянами являются те, кто вернулся из-за рубежа, а также контактировал с приезжими. Все очаги вспышек омикрона локализованы, отметила Анна Попова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анна Попова рассказала о пациенте, болеющем COVID более 80 дней. Интересно, что болеющий не мог заражать окружающих.