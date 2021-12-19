Анна Попова рассказала о пациенте, болеющем COVID более 80 дней

Анна Попова рассказала о пациенте, болеющем COVID более 80 дней
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Интересно, что болеющий не мог заражать окружающих.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

Необычное течение болезни выявили у россиянина. Новая коронавирусная инфекция продолжала находиться в организме пациента более чем 80 дней. При этом, инфицированный не заражал окружающих его людей, однако выписаться из стационара ему также не удавалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, при соблюдении профилактики новой коронавирусной инфекции россияне встретят Новый год без ограничений. По ее словам, ситуация с празднованием Нового года также будет зависеть от числа вакцинированных.

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