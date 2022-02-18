Врач раскрыл причины проблем с эрекцией после перенесенного COVID

Врач посоветовал мужчинам, столкнувшимся с проблемой, не заниматься самолечением, а обращаться за консультацией к специалистам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Врач посоветовал мужчинам, столкнувшимся с проблемой, не заниматься самолечением, а обращаться за консультацией к специалистам. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Коронавирусная инфекция может негативно повлиять на работу многих органов и систем организма. Стало известно, почему после перенесенного заболевания у мужчин может возникать эректильная дисфункция.

По словам профилактолога УрФО Сергея Токарева, причина побочной реакции организма – ослабление кровеносной системы. Известно, что при заболевании коронавирусом могут страдать различные органы. За последние шесть месяцев жители страны стали чаще покупать препараты для поддержания потенции. Спрос на них вырос на 43%.

Доктор медицинских наук полагает, что рост популярности виагры и других подобных препаратов произошел именно на фоне эпидемии ковида, сообщает Ura.ru. Вирус опасен для сосудов полового органа и сердечнососудистой системы в целом. Об этом свидетельствует не только статистика, полученная от аптечных сетей.

Известно, что каждый переносит коронавирусную инфекцию по-своему. Также индивидуально происходит и период реабилитации после выздоровления. Результатов комплексных исследований по данному вопросу еще нет, но проблема уже стала очевидной – мужчины все чаще прибегают к стимуляторам потенции.

Вполне возможно, что проблемы с потенцией – лишь вершина айсберга. Если после перенесенной инфекции сердце и сосуды получают мощный удар, то под угрозой не только мужское здоровье. Просто этот симптом становится одним из первых признаков нарушений в работе организма.

Врач посоветовал мужчинам, столкнувшимся с проблемой, не заниматься самолечением, а обращаться за консультацией к специалистам. Они помогут справиться с недугом и при необходимости проведут комплексное обследование, которое поможет выявить более серьезные проблемы.