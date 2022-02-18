Изменение цвета родинки может сигнализировать о наличии злокачественной опухоли

Изменение цвета родинки может сигнализировать о наличии злокачественной опухоли
Необходимо наблюдать за родинками особенно, если речь идет о неоднородных оттенках в структуре пятна. Фото: Pixabay

Врач и российский телеведущий Александр Мясников объяснил, как распознать опасную родинку.

Как передает телеканал «Россия 1», изменение цвета родинки может говорить о меланоме.

По словам специалиста, изменение цвета родинки может являться опасным сигналом. Это может говорить о проблемах со здоровьем человека. К слову, в последнее время резко выросло число случаев заболевания меланомой.

Мясников добавил, что важно внимательно смотреть за родинками: наблюдать за их размером, формой, толщиной и цветом.

Врач рассказал, что меланома давно находится в десятке самых опасных видов онкологических заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Мясников заявил, что новый симптом «омикрона» не требует специального лечения.

Мясников Александр онкологические заболевания онкология родинки


 

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Изменение цвета родинки может сигнализировать о наличии злокачественной опухоли
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