Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за проданной российскому бизнесмену винодельни

Американский актер Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу Анджелину Джоли из-за ее сделки с российским бизнесменом.

бывшая жена тайно продала свою долю в винодельне, которой они владели вместе, компании, связанной с российским бизнесменом, говорится в публикации. По данным TMZ, речь идет о структуре Юрия Шефлера.

Он занимает 58-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в 2,6 миллиарда долларов.

Экс-супруги приобрели Chateau Miraval во Франции в 2008 году. По словам актера, за эти годы он вложил в винодельню большую сумму денег и времени и привел ее к успеху. Согласно условиям владения, совладельцы не могут продать свои доли без согласия друг друга.

Летом 2021 года актриса заявила, что договорилась о продаже своей доли неназванному лицу. Брэд Питт согласился при условии, что лично одобрит покупателя. Осенью прошлого года винодельческое подразделение компании Stoli Group, Tenute del Mondo, объявило о приобретении 50% доли Джоли в поместье и его винодельне.

В январе 2021 года Джоли сообщила Питту в письменной форме, что она «с тяжелым сердцем приняла болезненное решение» избавиться от своей доли.

«Джоли объяснила, что приобретала Château Miraval вместе с Питтом «как семейный бизнес» и место, где они «состарятся вместе». Тем не менее она больше не могла сохранять какую-либо позицию владельца алкогольного бизнеса, учитывая ее личные возражения», — говорится исковом заявлении.

По словам Питта, продажа стала для него полной неожиданностью для Питта. Он отметил, что лишен возможности использовать замок в качестве своего частного дома и больше не может контролировать винодельческую компанию, в создание которой он вложил ресурсов. Кроме того, актер считает, что Джоли намерено скрыла от него детали сделки. Питт будет требовать возмещения ущерба, сумма которого не уточняется. Актер намерен расторжения сделки через суд.

Голливудские актеры Брэд Питт и Анжелина Джоли официально не женаты с апреля 2019-го года. Несмотря на это, между ним продолжаются судебные разбирательства. В залах заседаний за эти годы развернулась настоящая война. Сами бывшие супруги подробностями процесса не делятся. Впрочем, за ними пристально следит пресса и общественность.

Напомним, что Брэд Питт и Анжелина Джоли поженились летом 2014-го года. Тогда же стало известно, что между супругами был заключен довольно жесткий брачный контракт. Сама Джоли увела актера от его супруги Дженнифер Энистон, так что в договоре было прописано условие: если Питта поймают на измене, он потеряет право совместной опеки над их детьми.

Документы на развод Джоли подала всего лишь через два года. С тех пор судебные разбирательства между уже бывшими супругами (суд официально развел их в 2019-м году) не угасают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американский актер Брэд Питт, который не так давно разошелся с актрисой Анджелиной Джоли, решил отказаться от личной жизни и не намерен больше связывать себя узами брака. В настоящий момент между звездами Голливуда продолжают идти судебные тяжбы, они касаются опеки над детьми.