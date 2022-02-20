Душившего известного композитора Колкера задержали в Петербурге

Душившего известного композитора Колкера задержали в Петербурге
Нападавшего на известного композитора Александра Колкера задержали по "горячим следам". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Нападавшего на известного композитора Александра Колкера задержали по «горячим следам».

Об этом сообщает в понедельник, 21 февраля, пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Потерпевшим оказался 88-летний мужчина. Неизвестный напал на него днем, 20 февраля. Пенсионер заявил в полицию что в лифте одного из жилых домов, расположенных на набережной Черной речки, некий мужчина нанёс ему ножевое ранение и скрылся.

Стражи порядка оперативно отреагировали на заявление и тут же организовали оперативно-розыскные мероприятия.

Предполагаемого преступника задержали в одном из хостелов Петербурга. Им оказался 46-летний уроженец Южно-Сахалинска.

В данный момент правоохранительные органы пытаются установить мотивы нападения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что известного композитора Колкера сначала душили, а потом порезали в лифте на Чёрной речке.

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