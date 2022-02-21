В Пулково служебная собака кинулась на 4-летнего ребёнка

В Пулково служебная собака кинулась на 4-летнего ребёнка
Овчарка укусила ребенка. Фото: Pixabay

Животное укусило малыша прямо в аэропорту Петербурга Пулково.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, служебный пес укусил маленького ребенка. Отмечалось, что собака является молодой и неопытной. Овчарка, которая стояла в наряде с правоохранителями, случайно укусила 4-летнего ребёнка.

Оперативники извинились и пояснили, что собака еще очень молодая и неопытная.

Детали случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Забайкалье разодранному алабаем 3-летнему малышу наложили 48 швов на лицо и тело. По словам очевидцев жуткого инцидента, собака буквально «сняла с ребенка скальп». Кроме этого, зверь поранил и мать мальчика, которая пыталась оттащить пса от сына.

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В Пулково служебная собака кинулась на 4-летнего ребёнка
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