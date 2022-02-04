В Забайкалье разодранному алабаем малышу наложили 48 швов

По словам очевидцев жуткого инцидента, собака буквально «сняла с ребенка скальп». На лицо и тело 3-летнего мальчика пришлось наложить 48 швов.

В Забайкалье собака породы алабай прокусила голову маленькому ребенку. Кроме этого, зверь поранил и мать мальчика, которая пыталась оттащить пса от сына. Издание Zab.ru пишет, что инцидент произошел в поселке Кокуй.

Местные жители рассказывали, что все случилось на вокзале. Обитатель Кокуй содержит несколько алабаев, он выпускает их свободно гулять по улицам. Тот пес, который напал на мальчика, был домашним.

Председатель Сретенского района Сергей Закурдаев уверял, что нападение произошло на придомовой территории, собака в тот момент была на привязи, сообщает ZabNews.

«Насколько мне известно, мама с ребенком пошла кормить животных. Собака породы алабай большая была на цепи, видимо, бежала, ребенка зацепила, он упал. Собака кинулась на него, укусила», — объяснил Закурдаев.

Мальчика с рваными ранами головы положили в реанимацию. Животное прокусило и мать ребенка, когда та кинулась спасать малыша. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку.