Зюганов рассказал, что Жириновский поправляется

Зюганов рассказал, что Жириновский поправляется
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пришел на заседание фракции в Госдуме и рассказал, что глава ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку.

«Жириновский поправляется», — приводит слова лидера КПРФ РИА «Новости».

Напомним, 75-летнего политика госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу 2 февраля. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию.

В декабре политик заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жириновский две недели скрывал заражение COVID.

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