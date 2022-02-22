Зюганов рассказал, что Жириновский поправляется

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пришел на заседание фракции в Госдуме и рассказал, что глава ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку.

«Жириновский поправляется», — приводит слова лидера КПРФ РИА «Новости».

Напомним, 75-летнего политика госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу 2 февраля. Ему диагностировали коронавирусную инфекцию.

В декабре политик заявлял, что сделал уже восемь прививок коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жириновский две недели скрывал заражение COVID.