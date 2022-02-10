Жириновский две недели скрывал заражение COVID

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский две недели скрывал, что подхватил коронавирус. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Министерству здравоохранения.

Политик решил не рассказывать об инфицировании, чтобы не вносить лишние сомнения в ряды сторонников вакцинации, подчеркнул собеседник.

В центральном аппарате ЛДПР, согласно информации источника, известили о желании Жириновского уйти на удаленный формат работы. Якобы в условиях массового заражения «омикроном» он решил уйти на домашний карантин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состояние госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как тяжелое, ему потребовалась искусственная вентиляция легких. Лечащие врачи при этом никаких гарантий не дают. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.