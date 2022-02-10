Жириновский две недели скрывал заражение COVID

Жириновский две недели скрывал заражение COVID
Жириновский подхватил коронавирус. Фото: сайт Президента России

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский две недели скрывал, что подхватил коронавирус. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Министерству здравоохранения.

Политик решил не рассказывать об инфицировании, чтобы не вносить лишние сомнения в ряды сторонников вакцинации, подчеркнул собеседник.

В центральном аппарате ЛДПР, согласно информации источника, известили о желании Жириновского уйти на удаленный формат работы. Якобы в условиях массового заражения «омикроном» он решил уйти на домашний карантин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состояние госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как тяжелое, ему потребовалась искусственная вентиляция легких. Лечащие врачи при этом никаких гарантий не дают. Протекание ковида у Жириновского осложняют сопутствующие заболевания.

владимир жириновский ивл коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Врач назвал первые симптомы
Врач назвал первые симптомы "стелс-омикрона"
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Петербургский метрополитен призвал жителей остаться дома
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жириновский две недели скрывал заражение COVID
ПФР начал прием заявлений от россиян на выплату 10 тыс. рублей в феврале
В четверг Петербург ожидает тепло от «Сары»
МОК назвал спекуляцией сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой
Получателям пенсии по потере кормильца не потребуется обращаться в ПФР
Конгресс США не успел проголосовать по санкциям против России
В мире коронавирус подхватили более 402,9 млн человек
Уборочная техника проехала мимо Шушар утром 10 февраля