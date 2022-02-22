«Как под гипнозом»: раскрыты приемы мошенников, обезоруживающие жертву

Сегодня на уловки преступников попадаются не только наивные пенсионеры. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня на уловки преступников попадаются не только наивные пенсионеры. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эксперт рассказал, какие уловки мошенников заставляют россиян терять волю и расставаться с деньгами. Руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал самые действенные приемы, которые используют аферисты в телефонном разговоре со своими жертвами.

Эксперт отметил, что сегодня на уловки преступников попадаются не только наивные пенсионеры. Пострадать от действий злоумышленника может даже преподаватель университета – настолько изощренные методы выуживания денег они используют. Попав на удочку мошенника, человеку кажется, что все было «как в тумане» или «под гипнозом».

Все потому, что многие из них используют приемы нейролингвистического программирования. В этом отношении преступники не далеко ушли от уличных гадалок, пытающихся заполучить деньги, сообщает радио Sputnik.

Среди методов, одурманивающих жертву, названы особые голосовые интонации и точный подбор фраз, бьющих точно в цель. Все эти приемы толкают человека иначе воспринимать происходящее. Конечно, это нельзя назвать приемами гипноза в полном смысле этого слова. Однако некое воздействие на психическое состояние все же происходит.

Именно за счет того, что аферисты владеют навыками НЛП, обработанные ими граждане чувствуют себя как будто на них оказывалось гипнотическое воздействие. Человеку неподготовленному очень сложно противостоять таким манипуляциям со стороны звонящих незнакомцев.

Эксперт напомнил, что при получении вызова с незнакомого телефона нужно обязательно попросить человека представиться. Также необходимо уточнить у собеседника, какую организацию он представляет и по какому вопросу звонит. Лучше всего после этого прервать связь, а потом самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру, а не тому, с которого поступил звонок.