Российское судно перехватили в проливе Ла-Манш

Российское судно перехватили в проливе Ла-Манш
Капитан российского сухогруза сообщил о задержании судна в проливе Ла-Манш. Фото: unsplash

Российское грузовое судно перехватили в проливе Ла-Манш. Посольство РФ во Франции выясняет причины задержания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию. В российское посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, который сообщил о задержании судна в проливе Ла-Манш.

Консульский отдел посольства РФ уже связался с французскими властями для получения разъяснений по перехвату судна. Позже дипмиссия сообщит о результатах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «война будет длительной» и призвал готовиться к долгосрочным последствиям из-за ситуации на Украине.

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