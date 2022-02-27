Петербург снова лидирует по числу новых случаев COVID: 6,4 тысячи зараженных за сутки

Петербург снова лидирует по числу новых случаев COVID: 6,4 тысячи зараженных за сутки
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 6 442 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 432 386 местных жителей. При этом 1 232 306 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 7 344 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 4 616 человек. Третье место у Самарской области — 4 211 новых ковид-пациентов. В Москве 3 050 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в мире коронавирус подхватили более 434 млн человек.

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