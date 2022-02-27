В мире коронавирус подхватили более 434 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 1,5 млн человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро воскресенья, 27 февраля, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 434 097 166 человек. Вирус унес жизни 5 943 604 человек.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США (78 931 739 COVID-пациентов). На втором месте «антирейтинга» находится Германия (14 732 722), следом идет Россия (15 941 241).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последний несколько дней ситуация с коронавирусом в России нормализуется, хотя еще несколько недель назад омикрон-штамм COVID-19 распространился по стране с критической скоростью.