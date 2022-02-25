Минздрав: в России пандемия COVID пошла на спад

Минздрав: в России пандемия COVID пошла на спад
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

За последний несколько дней ситуация с коронавирусом в России нормализуется. Такое заявление сделал первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.

По его словам, сейчас заболеваемость COVID-19 в стране идет на спад, хотя еще несколько недель назад омикрон-штамм COVID-19 распространился по стране с критической скоростью.

Как сообщил ТАСС, Фисенко подчеркнул, что ситуацию отслеживал как федеральный Минздрав, так и региональные ведомства.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России количество зараженных «стелс-омикроном» постепенно растет.

коронавирусная пандемия минздрав рф спад заболеваемости


 

Новости партнеров
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Аналитик назвал валюту, которая может стать надежнее доллара
Аналитик назвал валюту, которая может стать надежнее доллара
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав: в России пандемия COVID пошла на спад
МИД РФ: Украина отказалась от переговоров с Россией
Гинцбург назвал решение Италии по вакцине «Спутник V» политическим
От 10 до 25 тысяч рублей: российским пенсионерам объявили о разовой выплате
Зеленский поговорил по телефону с Байденом об «антивоенной коалиции»
Участок «Юлмарта» на Муринской дороге продали на аукционе за 141 ...
Лондон объявил о санкциях против Путина
Уровень коллективного иммунитета к COVID снизился до 57,8% за неделю