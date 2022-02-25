Минздрав: в России пандемия COVID пошла на спад

За последний несколько дней ситуация с коронавирусом в России нормализуется. Такое заявление сделал первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.

По его словам, сейчас заболеваемость COVID-19 в стране идет на спад, хотя еще несколько недель назад омикрон-штамм COVID-19 распространился по стране с критической скоростью.

Как сообщил ТАСС, Фисенко подчеркнул, что ситуацию отслеживал как федеральный Минздрав, так и региональные ведомства.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России количество зараженных «стелс-омикроном» постепенно растет.