В России количество зараженных «стелс-омикроном» постепенно растет

В России количество зараженных «стелс-омикроном» постепенно растет
Стремительно распространяющийся по миру омикрон-штамм условно разделился на три сублинии: BA.1, BA.2 и BA.3. Фото: сайт Роспотребнадзора

Количество граждан, заболевших вариантом коронавируса ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», увеличивается. Об этом заявил руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По его словам, сегодня на долю ВА.2 приходится 7,4% всех выявленных случаев инфицирования омикрон-штаммом.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт отметил, что по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Второй вариант постепенно становится доминирующим, уточнил Хафизов.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав обновил протоколы лечения при омикрон-штамме.

коронавирусная пандемия омикрон


 

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