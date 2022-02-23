Минздрав обновил протоколы лечения при омикрон-штамме

Минздрав обновил протоколы лечения при омикрон-штамме
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об изменениях в протоколе лечения при "омикроне". Фото: Минздрав РФ

Протоколы лечения пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 изменились. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, ведомством уже подготовлена новая версия методических рекомендаций по лечению коонавируса.

Министр отметил в эфире телеканала «Россия-24», что из протоколов были исключены те лекарственные препараты, которые показали меньшую эффективность в борьбе с новой мутацией коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 137 642 человек. Число госпитализаций составило 16 349. Зафиксировали 785 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 179 203 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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