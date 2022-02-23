В России за сутки выявили более 137 тысяч COVID-пациентов

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 137 642 человек. Число госпитализаций составило 16 349, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на среду, 23 февраля, зафиксировали 785 смертей от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 179 203 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воздержаться от поездок на море нужно прежде всего тем, кто болел коронавирусом тяжело и очень тяжело. Тем, кто перенес заболевание легко, медик советует ехать к морю после того, как с момента выздоровления пройдет не менее месяца.