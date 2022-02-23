Эпидемиолог призвал переболевших COVID воздержаться от поездок на море

От поездки на море нужно отказаться в первую очередь пациентам, перенесшим тяжелое и крайне тяжелое течение COVID-19. Фото: pixabay.com

От поездки на море нужно отказаться в первую очередь пациентам, перенесшим тяжелое и крайне тяжелое течение COVID-19. Фото: pixabay.com

Перенесшие COVID-19 должны переждать до того, как поехать отдыхать на море. Об этом заявил эпидемиолог Дмитрий Константинов.

По его словам, воздержаться от поездок нужно прежде всего тем, кто болел коронавирусом тяжело и очень тяжело. Тем, кто перенес заболевание легко, медик советует ехать к морю после того, как с момента выздоровления пройдет не менее месяца.

Эпидемиолог отметил в беседе с RT, что у постковидного синдрома долгосрочные патологические проявления, сохраняющиеся в течение трех и более месяцев после болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что людям, контактирующим с зараженными коронавирусом, рекомендуется отказаться от занятий спортом. Интенсивные физические нагрузки после такой встречи делают организм слабым и ослабляют иммунитет.