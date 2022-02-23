Петербург увеличит объемы плановой медпомощи пациентам

Данную программу развития здравоохранения будут осуществлять в течение 2022 года. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Данную программу развития здравоохранения будут осуществлять в течение 2022 года. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Комитету по здравоохранению Петербурга поручено оперативно перевести стационары на основные профили.

В Петербурге во время пандемии продолжали оказывать лечение онкобольным, а также делались плановые операции. Теперь необходимо увеличить темпы. Соответствующее решение приняли в связи со спадом заболеваемости.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в общей сложности из городского бюджета планируют выделить 152,8 млрд рублей. Данную программу развития здравоохранения будут осуществлять в течение 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отказ от занятий спортом необходим после контакта с больным коронавирусом. Интенсивные физические нагрузки после такой встречи делают организм слабым и ослабляют иммунитет. Можно оставить умеренную активность, например, прогулки на свежем воздухе. Россиянам напомнили, что вакцинация является лучшим способом сформировать иммунитет к COVID-19.