Петербург увеличит объемы плановой медпомощи пациентам

Петербург увеличит объемы плановой медпомощи пациентам
Данную программу развития здравоохранения будут осуществлять в течение 2022 года. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Комитету по здравоохранению Петербурга поручено оперативно перевести стационары на основные профили.

В Петербурге во время пандемии продолжали оказывать лечение онкобольным, а также делались плановые операции. Теперь необходимо увеличить темпы. Соответствующее решение приняли в связи со спадом заболеваемости.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в общей сложности из городского бюджета планируют выделить 152,8 млрд рублей. Данную программу развития здравоохранения будут осуществлять в течение 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отказ от занятий спортом необходим после контакта с больным коронавирусом. Интенсивные физические нагрузки после такой встречи делают организм слабым и ослабляют иммунитет. Можно оставить умеренную активность, например, прогулки на свежем воздухе. Россиянам напомнили, что вакцинация является лучшим способом сформировать иммунитет к COVID-19.

больницы медпомощь новости СПб


 

Новости партнеров
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
Петербургские депутаты одобрили штрафы для босых и голых пассажиров метро
Петербургские депутаты одобрили штрафы для босых и голых пассажиров метро
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Врач-терапевт рассказал, какое артериальное давление опасно для жизни
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург увеличит объемы плановой медпомощи пациентам
Врач раскрыла запрещенное действие после контакта с больным COVID
Почти треть петербуржцев зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц
Роспотребнадзор: гибридный «дельтакрон» еще не добрался до России
Петербург свободен от пробок праздничным утром
Растущее в Петербурге атмосферное давление прекратит осадки 23 февраля
С улиц Петербурга ликвидировали 17 незаконных торговых точек
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, заявив о непростой ...