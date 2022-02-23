Врач раскрыла запрещенное действие после контакта с больным COVID

Врач раскрыла запрещенное действие после контакта с больным COVID
Занятия спортом являются запрещенным действием после контакта с больным ОРВИ или коронавирусом. Фото: pixabay

Отказ от занятий спортом необходим после контакта с больным коронавирусом. Об этом рассказала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова.

По ее словам, физические нагрузки после такой встречи делают организм слабым и ослабляют иммунитет. Можно оставить умеренную активность, например, прогулки на свежем воздухе.

Кандидат медицинских наук отметила в интервью радио Sputnik, что проявления COVID-инфекции в последнее время стали сильно напоминать симптомы ОРВИ. И напомнила, что вакцинация является лучшим способом сформировать иммунитет к коронавирусу

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусную мутацию «Дельтакрон» пока не зафиксировали в России. Тяжесть заболевания при «Дельтакроне» связана с тем, что он объединяет штаммы «Дельта» и «Омикрон».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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