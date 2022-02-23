Роспотребнадзор: гибридный «дельтакрон» еще не добрался до России

Заразность нового штамма, а также его опасность для человека будет определяться при более тщательном изучении вируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Заразность нового штамма, а также его опасность для человека будет определяться при более тщательном изучении вируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Коронавирусную мутацию «Дельтакрон» пока не зафиксировали в России. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Новую мутацию выявили на территории Великобритании. Скрещенный мутаций «Дельта» и «Омикрон штамм назвали «Дельтакрон».

Как сообщили «РИА Новости», Черкашина заявила, что заразность нового штамма, а также его опасность для человека будет определяться при более тщательном изучении вируса. При этом у специалистов ведомства есть предположения, что гибридный штамм напоминает «Омикрон».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 1 432 074 человек. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 427 358 056 человек.