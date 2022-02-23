Роспотребнадзор: гибридный «дельтакрон» еще не добрался до России

Роспотребнадзор: гибридный &#171;дельтакрон&#187; еще не добрался до России
Заразность нового штамма, а также его опасность для человека будет определяться при более тщательном изучении вируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Коронавирусную мутацию «Дельтакрон» пока не зафиксировали в России. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Новую мутацию выявили на территории Великобритании. Скрещенный мутаций «Дельта» и «Омикрон штамм назвали «Дельтакрон».

Как сообщили «РИА Новости», Черкашина заявила, что заразность нового штамма, а также его опасность для человека будет определяться при более тщательном изучении вируса. При этом у специалистов ведомства есть предположения, что гибридный штамм напоминает «Омикрон».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 1 432 074 человек. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 427 358 056 человек.

дельтакрон-штамм коронавирусная пандемия Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Желание лечь спать днем может быть симптомом смертельного заболевания
Желание лечь спать днем может быть симптомом смертельного заболевания
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор: гибридный «дельтакрон» еще не добрался до России
Петербург свободен от пробок праздничным утром
Растущее в Петербурге атмосферное давление прекратит осадки 23 февраля
С улиц Петербурга ликвидировали 17 незаконных торговых точек
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, заявив о непростой ...
Пожилые россияне недосчитались денег после индексации пенсий
В мире коронавирус подхватили более 427,3 млн человек
В Белом доме заявили, что встреча Байдена с Путиным в планах не значится