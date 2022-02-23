В мире коронавирус подхватили более 427,3 млн человек

В мире коронавирус подхватили более 427,3 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 1 432 074 человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро среды, 23 февраля, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 427 358 056 человек. Вирус унес жизни 5 904 723 человек. Переболели и выздоровели 354 274 332 коронавирусных пациента.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне, избежавшие заражения коронавирусом, ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим COVID-19, что дало особый перекрестный иммунитет, который защищает в нынешнюю пандемию.

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