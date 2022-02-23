Вирусолог обнаружил особый COVID-иммунитете у части россиян

Вирусолог обнаружил особый COVID-иммунитете у части россиян
Пандемия пошла на спад, и именно сейчас людям нужно хорошо защищаться от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Россияне, избежавшие заражения коронавирусом, ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим COVID-19, что дало особый перекрестный иммунитет, который защищает в нынешнюю пандемию. Об этом заявил член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

По его словам, таких людей немного, но они есть.

«Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию, которая дала перекрестный иммунитет и невосприимчивость», — объяснил профессор в разговоре с URA.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после волны омикрон-штамма в мире может не быть больших всплесков заболеваемости.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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