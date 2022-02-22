ВОЗ: пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году

В ВОЗ заявили о возможном завершении пандемии. Фото: комитет по здравоохранению

В ВОЗ заявили о возможном завершении пандемии. Фото: комитет по здравоохранению

Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. Такое заявление сделала спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, есть вероятность того, что после волны омикрон-штамма в мире не будет больших всплесков заболеваемости. Однако это не значит, что вирус исчезнет, добавила Вуйнович.

Как сообщил ТАСС, специальный представитель ВОЗ отметила, что ношение масок может быть обязательной мерой защиты и после пандемии.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России смягчат ограничения для посетителей театров, музеев и кафе.

За минувшие сутки в России зафиксировано 135 172 новых случаев коронавируса в 85 регионах, еще 796 человек не смогли побороть болезнь. При этом 164 293 человека смогли вылечиться от инфекции