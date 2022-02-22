В России смягчат ограничения для посетителей театров, музеев и кафе

В Роспотребнадзоре готовы смягчить введенных на фоне пандемии правила посещения театров, музеев, фитнес-центров и общепита. Такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, антиковидные меры, которые действовали до сих пор, вводились еще до распространения омикрон-штамма COVID-19 — тогда эпидемиологическая ситуация была более тревожной.

Как сообщили «РИА Новости», Попова подчеркнула, что на основе прогноза экспертов можно говорить о смягчении ряда требований и методических рекомендаций при наступлении периода «эпидемиологической ремиссии».

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявлено 6 575 новых случаев заражения коронавирусом. В России за сутки зафиксировано 135 172 новых случаев коронавируса в 85 регионах, еще 796 человек не смогли побороть болезнь. При этом 164 293 человека смогли вылечиться от инфекции

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинированные петербуржцы не смогут получить QR-код за антитела.