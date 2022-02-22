В России смягчат ограничения для посетителей театров, музеев и кафе

В России смягчат ограничения для посетителей театров, музеев и кафе
Рекомендации могут ослабить в музеях, театрах, фитнес-центрах, заведениях общепита. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Роспотребнадзоре готовы смягчить введенных на фоне пандемии правила посещения театров, музеев, фитнес-центров и общепита. Такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, антиковидные меры, которые действовали до сих пор, вводились еще до распространения омикрон-штамма COVID-19 — тогда эпидемиологическая ситуация была более тревожной.

Как сообщили «РИА Новости», Попова подчеркнула, что на основе прогноза экспертов можно говорить о смягчении ряда требований и методических рекомендаций при наступлении периода «эпидемиологической ремиссии».

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявлено 6 575 новых случаев заражения коронавирусом. В России за сутки зафиксировано 135 172 новых случаев коронавируса в 85 регионах, еще 796 человек не смогли побороть болезнь. При этом 164 293 человека смогли вылечиться от инфекции

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинированные петербуржцы не смогут получить QR-код за антитела.

анна попова антиковидные ограничения коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России смягчат ограничения для посетителей театров, музеев и кафе
Князь Монако Альбер II рассказал о состоянии госпитализированной жены
Отложенный эффект: побочки омикрона, которые дают о себе знать спустя время
Россияне признались, сколько готовы потратить на подарки к 23 Февраля и 8 Марта
Вакцинированные петербуржцы не смогут получить QR-код за антитела
С апреля на маршруты Петербурга выйдут 864 новых автобуса
Петербуржцы получат региональную доплату к пенсии без заявлений
Какие изменения в законах вступят в силу в марте