На даче в Ленобласти нашли завернутый в полиэтилен труп

На даче в Ленобласти нашли завернутый в полиэтилен труп
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На даче во Всеволожском районе Ленобласти нашли завернутый в полиэтилен труп мужчины.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили тело с колото-резаными. Тело нашли на веранде дачи в ТСН «Скандинавские высоты», сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Выяснилось, что умершим оказался 47-летний безработный мужчина. При этом труп был обмотан пленкой и простыней.

По подозрению в убийстве задержана сожительница погибшего — 48-летняя женщина, которая работает продавщицей в местном магазине. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетитель интим-магазина на Дыбенко зарезал продавщицу и сбежал. Все произошло вечером, 18 февраля. Мужчина убил работницу интим-магазина, располагающегося на улице Дыбенко, 22, корпус 1.

Всеволожский район ленобласть труп


 

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