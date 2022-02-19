Посетитель интим-магазина на Дыбенко зарезал продавщицу и сбежал

Посетитель интим-магазина на Дыбенко зарезал продавщицу и сбежал
Женщину зарезали ножом. Фото: Baltphoto

По всей видимости, это не ограбление, потому что деньги в кассе, товары и личные вещи погибшей остались нетронутыми.

Все произошло вечером, 18 февраля. Некий мужчина убил работницу интим-магазина, располагающегося на улице Дыбенко, 22, корпус 1, передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Врачи скорой помощи, которые прибыли на место случившегося, обнаружили труп девушки 20–25 лет. Ее тело было исполосовано ножом.

Согласно предварительным данным, неизвестный ударил продавщицу холодным оружием не менее 12 раз в разные части тела, после чего покинул место преступления.

Однако пострадавшая нашла в себе силы и сумела добраться до тревожной кнопки. Она вызвала охрану, которая и обратилась за помощью.

Случившееся было записано на камеры видеонаблюдения, их изучает полиция. В данный момент правоохранители знают, что убийца не собирался грабить магазин, потому что с места случившегося не пропали ни деньги, ни товары, ни другие ценные вещи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер зарезал своего соседа по коммуналке на Маршала Говорова.

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