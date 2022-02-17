Пенсионер зарезал своего соседа по коммуналке на Маршала Говорова

Пенсионер зарезал своего соседа по коммуналке на Маршала Говорова
Пенсионер мог убить своего пьяного соседа. Фото: "Яндекс панорамы"

Пострадавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 февраля правоохранителям сообщили о ножевом ранении в коммунальной квартире по улице Маршала Говорова, в доме №8.

Когда оперативники прибыли к месту происшествия, то обнаружили труп мужчины с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в парадной указанного дома. Погибшим оказался 32-летний мужчина.

В той же квартире позднее был задержан хозяин одной из комнат. 66-летнего мужчину подозревают в убийстве. Он мог во время словесного конфликта ударить ножом потерпевшего.

Полиция изъяла нож и смывы крови. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемой в убийстве ребенка няне продлили арест.

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