Подозреваемой в убийстве ребенка няне продлили арест

Срок задержания няне, которую подозревают в убийстве двухлетней девочки, продлили на 72 часа. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти. После смерти ребенка возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранительные органы продолжают расследование гибели двухлетней девочки.

В воскресенье в полицию поступило заявление об убийстве двухлетней девочки. Мать девочки рассказала правоохранителям, что около 11 часов утра она приехала в съемную квартиру на проспекте Науки, где няня с ноября 2021 года проживала вместе с ее ребенком. Там она обнаружила дочь без признаков жизни, после чего забрала труп и на такси уехала в свою квартиру в Мурино. После была вызвана полиция. По подозрению в убийстве сразу задержали няню, 34-летнюю гражданку Киргизии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела 2-летней девочки.