Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела 2-летней девочки

Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела 2-летней девочки
Мать обнаружила тело ребенка в квартире у няни. Фото: pixabay

Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту обнаружения в квартире тела 2-летней девочки, жившей с няней.

По данным следствия, ребенок несколько месяцев жил с няней, 34-летней гражданкой Кыргызстана, в Калининском районе Петербурга. 30 января мать решила забрать малышку. Приехав к няне, она обнаружила труп малышки, «которого доставила по месту своего жительства в г. Мурино, откуда сообщила о произошедшем».

Как сообщает пресс-служба областного ведомства, следственными органами проводится доследственная проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тело 7-летнего мальчика, утонувшего в Неве, обнаружили спустя 7 дней. На месте происшествия работали следователи и следователи-криминалисты, полицейские и сотрудники МЧС. Несмотря на долгие поиски труп был обнаружен недалеко от места трагедии.

Всеволожский район прокуратура труп


 

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