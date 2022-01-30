Прокуратура Ленобласти начала проверку после обнаружения тела 2-летней девочки

Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту обнаружения в квартире тела 2-летней девочки, жившей с няней.

По данным следствия, ребенок несколько месяцев жил с няней, 34-летней гражданкой Кыргызстана, в Калининском районе Петербурга. 30 января мать решила забрать малышку. Приехав к няне, она обнаружила труп малышки, «которого доставила по месту своего жительства в г. Мурино, откуда сообщила о произошедшем».

Как сообщает пресс-служба областного ведомства, следственными органами проводится доследственная проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тело 7-летнего мальчика, утонувшего в Неве, обнаружили спустя 7 дней. На месте происшествия работали следователи и следователи-криминалисты, полицейские и сотрудники МЧС. Несмотря на долгие поиски труп был обнаружен недалеко от места трагедии.