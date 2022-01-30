Тело 7-летнего мальчика, утонувшего в Неве, обнаружили спустя 7 дней

Мальчик ушел под лед в понедельник, 24 января. Его небольшого веса было достаточно, чтобы провалиться.

В течение всей недели тело 7-летнего мальчика продолжали искать. На месте происшествия работали следователи и следователи-криминалисты, полицейские и сотрудники МЧС. Несмотря на долгие поиски труп был обнаружен недалеко от места трагедии.

Все произошло в тот злополучный понедельник на берегу реки Невы в деревне Новосаратовка примерно в 18:40. Отмечалось, что 25-летняя девушка решила отправиться гулять вместе со своими маленькими племянниками. Дети стояли на причале, когда их тетя на минутку отвлеклась. Один из малышей спрыгнул на лед. Тонкая корочка не выдержала веса крохи, малыш ушел под воду и утонул.

Как только о чрезвычайном происшествии стало известно, то следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по городу Всеволожск, а также следователями и следователями-криминалистами, сотрудниками полиции и МЧС выехала на место случившегося. Однако сразу найти тело мальчика никак не удавалось. Поисково-спасательные мероприятия не прекращались до тех пор пока труп не обнаружили.

Во Всеволожском районе Ленинградской области следственные органы тут же завели уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности» по факту утопления ребенка в Неве в отношении 25-летней родственницы мальчика. Об этом рассказывал Следственный комитет по 47-ому региону.

Вскоре ситуацией заинтересовалась Всеволожская прокуратура. Была организована проверка. Сообщалось, что городская прокуратура даст оценку эффективности деятельности аварийно-спасательных служб, а также исполнению родителями своих обязанностей. Результаты проверки поставлены городской прокуратурой на контроль.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после утопления женщины в проруби Ленинградской области. Гражданка самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь, которая располагалась на реке Оредеж в поселке Выра и ушла под воду. Спустя 9 дней телообнаружили в 150 метрах от Рождественского моста. Оно находилось в одном километре от злополучной проруби.