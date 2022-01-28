Тело найдено: СК возбудил уголовное дело после утопления женщины в проруби Ленобласти

Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следственный отдел по городу Гатчина Следственного Управления Следственного комитета по Ленинградской области возбудил дело после того, как женщина 1981 года рождения утонула.

Изначально было установлено, что 19 января гражданка самостоятельно прыгнула в самодельную прорубь, которая располагалась на реке Оредеж в поселке Выра и ушла под воду.

Сегодня, 28 января, тело, наконец, было найдено. Его обнаружили в 150 метрах от Рождественского моста. Это находилось в одном километре от злополучной проруби.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в деле о гибели женщины в Крещение выявили несостыковки.